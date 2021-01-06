В Вашингтоне произошли стычки сторонников Трампа с полицией

Стычки сторонников действующего президента США Дональда Трампа с полицией произошли в Вашингтоне накануне утверждения Конгрессом итогов выборов. Об этом сообщает издание USA Today.

По подсчетам издания, сотни людей собрались возле Белого дома, многие размахивали американскими флагами. Прямо во время протестной акции шла оживленная продажа футболок и кепок с надписями «Остановите воровство» и «Трамп — мой президент».

Полиция задержала шестерых участников демонстраций за ношение огнестрельного оружия без лицензии и нападение на офицеров. Протесты стали «прелюдией» к основным акциям протеста, запланированным на среду. Ожидается, что Трамп примет в них участие.

Ранее Трамп заявил о том, что тысячи людей, которые выступают против победы на выборах главы государства «леворадикальных демократов», наводнили Вашингтон. По его словам, прибывшие в город граждане не позволят избранному президенту Джо Байдену и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах. Трамп отметил, что жители США «больше не будут этого терпеть».