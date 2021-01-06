В Вашингтоне произошли стычки сторонников Трампа с полицией

По подсчетам издания, сотни людей собрались возле Белого дома, многие размахивали американскими флагами. Прямо во время протестной акции шла оживленная продажа футболок и кепок с надписями «Остановите воровство» и «Трамп — мой президент».
Полиция задержала шестерых участников демонстраций за ношение огнестрельного оружия без лицензии и нападение на офицеров. Протесты стали «прелюдией» к основным акциям протеста, запланированным на среду. Ожидается, что Трамп примет в них участие.
Ранее Трамп заявил о том, что тысячи людей, которые выступают против победы на выборах главы государства «леворадикальных демократов», наводнили Вашингтон. По его словам, прибывшие в город граждане не позволят избранному президенту Джо Байдену и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах. Трамп отметил, что жители США «больше не будут этого терпеть».
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