В НАТО заявили о срочном расширении сотрудничества с Молдовой

НАТО планирует в ближайшее время расширить сотрудничество с Молдовой и поможет стране модернизировать институты, отвечающие за «оборону и безопасность». Об этом в телефонном разговоре с президентом Молдовы Майей Санду заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщили в пресс-службе президента Молдовы, Санду поблагодарила НАТО за «многолетнюю поддержку» и помощь во время пандемии коронавируса. Политик отметила, что альянс предоставил стране медицинское оборудование.

Йенс Столтенберг назвал телефонный разговор с Майей Санду «хорошим» и подчеркнул, что альянс продолжит помогать стране в модернизации сфер безопасности и обороны.

Сотрудничество НАТО и Молдовы продолжается с 1992 года, когда страна присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (ССАС). При этом, согласно Конституции Молдовы, она является нейтральным государством и принимает поддержку от альянса в рамках Индивидуального плана партнерства.

Предыдущий президент Молдовы Игорь Додон критически относился к расширению партнерства с НАТО. В 2018 году он заявил о возможном закрытии офиса альянса в Кишиневе, однако этого не произошло.