В Германии задумали фонд для защиты от санкций «Северного потока-2»

Власти Германии продолжают считать «Северный поток — 2» экономическим проектом и не приемлют экстерриториальные санкции США. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Северный поток — 2» — экономический проект», — сказала она и добавила, что отношение Берлина к строительству газопровода остается прежним. По ее словам, не менялась позиция и по отношению к экстерриториальным санкциям США, которые в ФРГ считают противоречащими международному праву.

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Ранее Nord Stream 2 AG («Норд стрим АГ») завершила работы по строительству 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, после того как швейцарская Allseas («Оллсиз») отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Сообщения о создании фонда

Ранее стало известно, что премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода. Как писала «Бильд», фонд позволит классифицировать «Северный поток — 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды», что якобы автоматически выведет его из-под влияния санкций. Кроме того, создаваемая организация должна служить для завершения проекта.

Для решения этой задачи, как указывает издание, фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно в целях завершения строительства «Северного потока — 2». Таким образом, как подчеркивает «Бильд», компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.