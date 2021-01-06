В Евросоюзе разрешили использование еще одной вакцины от коронавируса

Регулятор сообщил, что решение было принято после тщательного анализа данных, касающихся качества, безопасности и эффективности препарата. Директор агентства Эмер Кук заявила, что вакцина Moderna станет еще одним средством для преодоления пандемии в Евросоюзе. «Как и в случае со всеми лекарственными препаратами, мы будем внимательно следить за данными о безопасности и эффективности вакцины, чтобы обеспечить постоянную защиту населения ЕС», — заверила она.

21 декабря Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer, а с 27 декабря в странах объединения началась вакцинация.