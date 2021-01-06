В Дании детям 4-8 лет показали мультфильм о мужчине с самым длинным пенисом

Датские кинематографисты создали для маленьких жителей страны неоднозначный мультик. На протяжении 20 серий он повествует о мужчине, которого природа наделила длиннейшим в мире пенисом.

Мультфильм называется по имени главного героя — «Джон Диллерманд», информирует SVT. Это забавный пластилиновый персонаж, который использует свой «отросток» для помощи другим людям: например, водружает для соседа датский флаг.

Правда, иногда пенис Диллерманда превращается из помощника в озорника — мультипликаторы показывают, что он умудряется украсть у ребенка мороженое.

Своей аудиторией авторы назвали детей от четырех до восьми лет, что возмутило некоторых родителей. Мамы и папы посчитали, что так малышей исподволь «знакомят» с порнографией. Они также не исключили, что мультик может оказаться оружием в руках педофилов.

Родители, не побоявшиеся показать «Джон Диллерманда» своим детям, в свою очередь ополчились на «пуритан». Они заявили, что сексуализируют персонажа сами взрослые, а юных зрителей он просто смешит.