Украинские воинские звания изменили под стандарты НАТО

Воинские звания в украинской армии привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Изменение системы званий в армии под стандарты Североатлантического альянса STANAG 2116 является одним из пунктов Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил страны, рассчитанной до 2025 года. По словам министра обороны Андрея Тарана, проект должен полностью изменить систему «советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств».

Концепция предусматривает создание карьерной карты для каждого военнослужащего. В документе будет содержаться информация о его подготовке, профессиональном росте и так далее.

Курс на членство в НАТО закреплен в конституции Украины. Проект предполагает перевод всей сферы безопасности и обороны страны, в том числе промышленного производства, на стандарты альянса.