Ученые назвали еще один неочевидный симптом рака

Ученые из США провели исследование, по итогам которого выяснилось, что такой неочевидный симптом, как чрезмерная потливость, или гипергидроз, может сигнализировать о развитии онкологии. Об этом сообщает издание Express.

По данным исследователей, потливость может свидетельствовать о ряде раковых заболеваний. В частности, о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, а также о мезотелиоме. Усиливается этот симптом чаще всего по ночам, отмечают специалисты.

Уточняется, что гипергидроз появляется из-за того, что возникший рак начинает менять гормональный уровень. Таким образом, в организме происходят приливы и, как следствие, происходит процесс потоотделения.

При этом американские исследователи напомнили, что обычно человек потеет при занятиях спортом, когда жарко или он испытывает стресс. Однако же гипергидроз появляется в связи с инфекционными болезнями либо после приема лекарственных препаратов, либо из-за естественных гормональных изменений, таких как беременность, менопауза или период полового созревания.

Ранее немецкий дерматолог Яэль Адлер заявила, что безобидные изменения на коже могут оказаться признаком опасных заболеваний. Например, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний желудка или кишечника. «Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — сказала она.