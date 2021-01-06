Турецкая артиллерия обстреляла российскую базу в Сирии

Сегодня днем ​​турецкая артиллерия обстреляла российскую базу в Таль Тамро в Сирии.

Видео с места происшествия публикуют в местных соцсетях:

Обстрел произошел в момент, когда над военной базой кружили российские вертолеты.

Информацию о жертвах нет, но есть видео с места происшествия с несколькими воронками от попаданий:

Подробно о событиях вокруг обстрела можно прочитать в свежем дайджесте событий от Urich.

9 октября 2019 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган санкционировал третью за последние 2,5 года военную операцию в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Целью военной операции «Источник мира» была нейтрализация «террористических элементов», которыми в Турции считают курдские отряды самообороны YPG.

Турецкая артиллерия обстреляла российскую базу в Сирии

Также анонсировалось создание демилитаризованной «зоны безопасности» в 32-35 км на территории северо-восточной Сирии вдоль границы с Турцией.