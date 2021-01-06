Трамп заявил о праве вице-президента США пересмотреть итоги выборов

Глава США Дональд Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги, прошедших 3 ноября президентских выборов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах.

Ранее действующий президент пообещал победить в восьми штатах, где по официальным данным проиграл. Он также рассказал, что в ближайшее время благодаря помощи Пенса в Конгрессе ситуация изменится.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.