Трамп запретил финансовые операции с китайскими Alipay и WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о запрете финопераций с компаниями из Китая, которые контролируют приложения восьми платежных систем. Как передает Reuters, в списке — сервис Alipay (владелец — Ant Group Джека Ма), WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.

В приказе подчеркивается, что столь «агрессивные» меры приняты для защиты национальной безопасности США, чтобы Китай не мог «отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков и создавать досье с личной информацией».

Министерству торговли предстоит определить, какие именно транзакции будут запрещены. В силу запрет вступит через 45 дней, если только избранный президент США Джо Байден не отзовет приказ 20 января, когда вступит в должность.

Трамп ранее уже пытался ввести запрет некоторых транзакций в США с WeChat и TikTok, однако не нашел поддержку судов — ограничения были заблокированы.