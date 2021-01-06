Спецслужбы США обвинили Россию в крупнейшей кибератаке

Самая крупномасштабная за последние 5 лет и, возможно, сложнейшая в истории хакерская операция затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств и поразила чиновников размахом, границы которого еще предстоит определить.
Примерно 18 тысяч государственных и частных структур оказались скомпрометированы через программное обеспечение компании Solar Wind, которое использовалось хакерами.
Пострадали до 10 американских государственных агентств, и спецслужбы полагают, что целью кибератаки является сбор разведывательных данных, говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп называл масштаб кибератаки «преувеличенным» и предполагал, что за ней может стоять Китай, который, по мнению Трампа, причастен также к взлому избирательных систем, повлекшему его поражение на выборах в ноябре.
Внутри спецслужб мало кто сомневается в виновности России, рассказали Bloomberg источники, знакомые с расследованием. По их словам, никаких следов, указывающих на Китай, обнаружить не удалось.
Команда избранного президента Джо Байдена рассматривает несколько вариантов ответных мер, чтобы наказать Россию за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке.
Как только Байден вступит в должность, в отношении России могут быть применены различные меры — от кибератак на российскую инфраструктуру до финансовых санкций, сообщили Reuters источники, знакомые с планами.
Ответные шаги должны привести к высоким экономическим, финансовым или технологическим потерям России, подчеркнул один из собеседников агентства.
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