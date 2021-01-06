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Сенат Пенсильвании попросил Конгресс США отложить утверждение итогов выборов

Сенат штата Пенсильвания попросил Конгресс США отложить утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, которое должно состоятся 6 января. Соответствующий документ разместил в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.

Согласно заявлению представителей Сената, большинство его членов обеспокоено несоответствиями в результатах голосования на президентских выборах в штате. Парламентарии также отметили, что губернатор Пенсильвании, госсекретарь и Верховный суд штата допустили многочисленные нарушения во время выборов. Они считают, что госсекретарь штата не должен был утверждать итоги голосования в Пенсильвании.

Члены Сената попросили отложить утверждение в Конгрессе результатов голосования коллегии выборщиков, особенно принимая во внимание то, что в ближайшие дни Верховный суд США рассмотрит дело Трампа о нарушениях на выборах.

Трамп, в свою очередь, заявил, что подобное решение законодательного органа штата это — «большие новости».

6 января, 2021 | Category: Новости, США
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