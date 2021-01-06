Разработан современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее»

Дизайнер из Испании Анхель Гуэрр попытался представить, каким мог бы стать культовый автомобиль DeLorean DMC-12, ставший героем кинотрилогии «Назад в будущее», будь он выпущен сегодня.
Спортивный автомобиль DMC-12, вошедший в историю благодаря бесконечным путешествиям по времени в фильме Роберта Земекиса и Стивена Спилберга, выпускался всего три года с 1981 по 1983 годы в Северной Ирландии. Выпущено было около 9 тысяч единиц авто. В 2008 году в Техасе компания DeLorean Motor Company (DMC) начала продавать восстановленные автомобили DMC-12, но столкнулась с проблемами прав на использование марки DeLorean. Судебные тяжбы продолжаются.
Однако дизайн DeLorean DMC-12 ни разу не менялся и оставался традиционным, неизменным на протяжении почти 40 лет. Автодизайнер Анхель Гуэрр решил переписать историю и создал концепт автомобиля следующего поколения. На работу по омоложению любимого автомобиля Марти Макфлая испанец потратил всего несколько недель, проектируя в свободное от основной работы время.
По заявлению энтузиаста, он стремился сохранить дух DeLorean DMC-12, увековеченный в кинофильме и создать в то же время более современный автомобиль, учитывающий изменения в технологиях и вкусах потребителей. За прошедшие четыре десятилетия. Отдавая дань уважения культовому авто Гуэрр отметил, что хотел создать спорткар, который будет подходить поколению его сына.
В дизайне обновленного спорткара DMC-12 можно будет увидеть и традиционные двери типа «крыло чайки» и знакомые плавные линии, аэродинамика которых, конечно же, улучшена с использованием современного компьютерного моделирования. Так же, как и надлежит современному скоростному авто, модель получает более широкие колеса, а квадратные фары из прошлого заменили светодиодная подсветка из будущего, простирающаяся по всему корпусу.
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