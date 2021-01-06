Разработан современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее»

Однако дизайн DeLorean DMC-12 ни разу не менялся и оставался традиционным, неизменным на протяжении почти 40 лет. Автодизайнер Анхель Гуэрр решил переписать историю и создал концепт автомобиля следующего поколения. На работу по омоложению любимого автомобиля Марти Макфлая испанец потратил всего несколько недель, проектируя в свободное от основной работы время.

По заявлению энтузиаста, он стремился сохранить дух DeLorean DMC-12, увековеченный в кинофильме и создать в то же время более современный автомобиль, учитывающий изменения в технологиях и вкусах потребителей. За прошедшие четыре десятилетия. Отдавая дань уважения культовому авто Гуэрр отметил, что хотел создать спорткар, который будет подходить поколению его сына.

В дизайне обновленного спорткара DMC-12 можно будет увидеть и традиционные двери типа «крыло чайки» и знакомые плавные линии, аэродинамика которых, конечно же, улучшена с использованием современного компьютерного моделирования. Так же, как и надлежит современному скоростному авто, модель получает более широкие колеса, а квадратные фары из прошлого заменили светодиодная подсветка из будущего, простирающаяся по всему корпусу.