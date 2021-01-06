Раздачу премий «Грэмми» отложили до марта

Оргкомитет музыкальной премии «Грэмми» вновь отложил чествование лучших музыкантов. Вручение наград отсрочено «предположительно» до марта, узнали журналисты The New York Times.

Ранее из-за пандемии церемонию и так перенесли на 31 января. США, откуда «родом» Grammy, напомним, занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от COVID-19.

В этом году статуэтки, изображающие золотые граммофоны, должны вручать в 63-й раз. Издание отмечает, что проведению мероприятия в конце января помешала «свирепствующая» сейчас в Лос-Анджелесе волна заболеваний.