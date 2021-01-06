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Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион

Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Его первоначальная стоимость оценена в 400-500 тысяч долларов . Об этом сообщается на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

По данным портала, машина 2007 года выпуска достанется покупателю вместе с копией документов, подтверждающих информацию о ее первом владельце после поставки.

Уточняется, что американский лидер приобрел суперкар новым, так что в документации будут проставлены как его личная подпись, так и адрес регистрации в небоскребе Трамп-тауэр. Машина проехала за все время около 6910 миль (более 11 тысяч километров). Ferrari F430 представлена с бежевым кожаном салоном, с оригинальной символикой марки.

Отмечается, что торги состоятся с 7 по 16 января. Через несколько дней после этого, 20 января, пройдет инаугурация нового президента США Джо Байдена. Он обошел Трампа на последних президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020-го. Демократ провозгласил себя избранным президентом страны. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером.

6 января, 2021 | Category: Новости, США
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