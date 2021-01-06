Помпео сожалеет о недостаточном прогрессе в урегулировании конфликта в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с тем, что администрации президента Дональда Трампа не удалось добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Глава американской дипломатии охарактеризовал ситуацию в регионе как «довольно хорошо замороженную».

«Мне хотелось бы достичь большего прогресса за время нашей работы», – сказал Помпео в интервью Bloomberg News.

Госдепартамент опубликовал стенограмму интервью во вторник.

«Он довольно хорошо заморожен», – заявил Помпео, имея в виду почти семилетний конфликт, в котором поддерживаемые Россией сепаратисты удерживают контроль над огромными территориями на востоке Украины.

По консервативным оценкам, в результате конфликта с апреля 2014 года погибли более 10300 человек, около 24 тысяч получили ранения.

С февраля 2015 года Франция, Германия, Россия и Украина пытаются через Минские соглашения добиться прекращения насилия. Однако усилия по достижению дипломатического урегулирования и поиску удовлетворительного решения оказались безуспешными.

«Российская сторона дважды заключала соглашения, которые они не выполнили, – пояснил госсекретарь. – Я сожалею об этом».

Помпео отметил, что администрация Трампа усиливает давление на Россию с помощью санкций против газопровода «Северный поток – 2» и поставку Украине оборонительных материалов летального характера.

«Мы сделали для них правильные вещи, мы попытались укрепить возможности украинского правительства защищать себя от угроз, которые исходят от России, как военных угроз, так и информационных угроз, угроз внутри Украины, энергетических угроз», – сказал далее глава американской дипломатии.

«Мы сделали все это, и все же конфликтная ситуация на юго-востоке Украины сохраняется, – признал Помпео. – Мы не достигли большого прогресса, и европейцы тоже не достигли большого прогресса в их дипломатических усилиях. Я об этом сожалею».

Госсекретарь также подчеркнул, что НАТО должно обратить внимание на Китай, несмотря на то, что традиционной областью ответственности альянса была Европа.

«Сегодня значительная часть угроз странам НАТО исходит от Коммунистической партии Китая, – сказал он. — И теперь мы совершили фундаментальный поворот в нашем восприятии НАТО как силы, противостоящей усилиям Китая».

«Идет ли речь о космосе, киберпространстве, информационной войне, НАТО подвергается атаке со стороны Компартии Китая, поэтому альянсу нужно перевооружиться и переоснаститься, так же, как сделали мы» – пояснил Помпео.

«Это беспрецедентно. Это ново, это отличается от того, что было раньше, это важно, и это правильно для НАТО», – резюмировал госсекретарь.

https://www.golosameriki.com/a/pompeo-regrets-lack-of-progress-on-eastern-ukraine/5726750.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it