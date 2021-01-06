Помпео подтвердил, что США могут вновь объявить Кубу государством-спонсором терроризма

Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что он хочет вновь внести «злую» Кубу в список государств-спонсоров терроризма.

Такой шаг, предпринятый в конце его полномочий, усилит давление на коммунистический остров.

В интервью, опубликованном во вторник, Помпео подтвердил, что Госдепартамент изучает возможность принятия столь серьезного решения до того, как он покинет свой пост 20 января.

«Мы не предвосхищаем решения по таким вопросам, но мир знает про злую руку Кубы во многих местах», – заявил Помпео телеканалу Bloomberg.

«Для нас совершенно уместно рассмотреть вопрос о том, действительно ли Куба спонсирует терроризм», – сказал Помпео.

«И если это так, то, как и любую другую страну, которая оказывает материальную поддержку террористам, их также нужно отнести к этой категории и с ними нужно обращаться в соответствии с их поведением», – добавил он.

Президент Барак Обама в 2015 году исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.