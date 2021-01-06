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Первые кадры комедии «Локдаун»

Портал DigitalSpy поделился эксклюзивными кадрами из новой комедии «Локдаун» с Энн Хэтэуэй и Чиветелом Эджиофором.

Действие сюжета происходит в карантин. Герои Линды и Пэкстона хотят ограбить ювелирный магазин в универмаге Harrods. Для этого им придётся оставить прежние обиды и собрать команду профессионалов.

В фильме также сыграли Бен Стиллер, Бен Кингсли, Люси Бойнтон, Минди Кейлинг, Марк Гэтисс и др. Постановщиком выступил Даг Лайман («Грань будущего»), сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»).

Лента выйдет 14 января на стриминговом сервисе HBO Max.

6 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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