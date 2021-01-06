Пенелопа Крус показала, что она все еще соблазнительна

Поклонница Chanel Пенелопа Крус поделилась первым откровенным фото в этом году. На своей странице в Instagram 46-летняя актриса опубликовала кадр, для которого позировала в черном купальнике французского бренда.

Фигуре Пенелопы можно только позавидовать. Ее образ в спортивном бикини с V-образным вырезом, дополненный черной накидкой, подчеркнул достоинства знаменитости, обнажив ее длинные ноги.

В руках Крус держит белый шлем для скутера с лого Chanel и пристально смотрит в объектив.

«Всех с новым годом!», – коротко написала в публикации актриса.