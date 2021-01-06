«  
  »

Назван самый дорогой футболист мира и это не тот, о ком вы думаете

CIES Football Observatory назвала самого дорогого футболиста мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд. Его стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро. На второй позиции оказался форвард дортмундской «Боруссии» норвежец Эрлинг Холанд (152 миллиона евро) и английский защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд (151,6 миллиона евро).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте. Его стоимость оценивается в 54 миллиона евро. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стоит на семь миллионов меньше и находится на 131-й позиции.
6 января, 2021 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  