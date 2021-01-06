На сверххолодной звезде обнаружена супервспышка

Ультра-холодные карлики (UCD) — это звездные или субзвездные объекты спектрального класса M с массами не более 0,3 массы Солнца. Они имеют слабую хромосферную эмиссию и тусклый свет в рентгеновских лучах, однако иногда проявляют взрывную активность на различных длинах волн.

Обнаружение новых вспышек UCD и их подробное изучение необходимо для лучшего понимания происхождения этих событий и их взаимодействия между магнитными полями и поверхностями ультрахолодных звезд.

Одним из инструментов, который может помочь в обнаружении новых вспышек на UCD, является GWAC. Это одно из основных наземных объектов планируемого спутника Space Variable Objects Monitor (SVOM) — совместной китайско-французской спутниковой миссии, посвященной обнаружению и изучению гамма-всплесков (GRB).

Теперь группа астрономов под руководством Ли-Пин Синя из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (CAS) сообщает об открытии мощной вспышки на SDSS J013333.08 + 003223.7 — UCD спектрального класса M9. Ее засекли в 471 световом году от нас. Вспышка оказалась более мощной, чем типичные вспышки, обычно регистрируемые на UCD.

Согласно исследованию, болометрическая энергия супервспышки составила от 55,6 до 92,5 дециллионов эрг, что делает ее одной из самых мощных вспышек на ультрахолодных звездах. Его магнитная прочность оценивалась на уровне 3,6-4,7 кГс. Общая продолжительность потока от начала до уровня покоя была рассчитана и составила около 14 465 секунд.