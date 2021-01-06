Mоя твоя не понимай, хотя в Израиль проживай: 7% израильтян не знают иврита

7,4% граждан Израиля владеют ивритом на очень низком уровне или вообще не владеют языком: таковы данные Центрального статистического управления, приуроченные ко Дню иврита.

8,6% граждан страны старше 65 лет не читают на иврите. 0,5% израильтян в возрастном диапазоне 20-44 лет также не умеют читать на этом языке.

72% граждан страны старше 20 лет владеют ивритом на очень хорошем уровне. 13% – на хорошем уровне, 8,2% – на среднем уровне.

32% арабоязычных граждан Израиля владеют ивритом на очень хорошем уровне. 43% – на среднем или низком уровне: сюда входят и те, кто не владеет ивритом вообще.

50% арабоязычных израильтян старше 65 лет не умеют читать на иврите. 11% представителей этого сегмента израильского общества в возрасте от 20 до 44 лет также не умеют читать на иврите.

В отчете статистиков не указывается процент евреев Израиля, знающих или умеющих читать на арабском языке.