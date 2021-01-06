Кубик Рубика станет основой для фильма

Популярная головоломка Кубик Рубика станет основой для полнометражного фильма. По сведениям издания The Wrap, студии Ashok Amritraj’s Hyde Park Entertainment Group и Endeavor Content запускают в производство проект, в котором будет представлена версия превращения Кубика во всемирный культурный феномен.

«Кубик Рубика — это культовый, семейный бренд, — прокомментировал Грэм Тейлор, президент Endeavor Content. — В партнерстве с Hyde Park мы с нетерпением ожидаем возможности создания контента для кино, телевидения и игровых шоу для мировой аудитории».

Напомним, что Кубик Рубика был изобретен Эрно Рубиком в 1974 году и лицензирован как игрушка в 1980 году. На сегодняшний день по всему миру продано более 450 миллионов головоломок. С 2018 года любительские и профессиональные “спидкуберы» со всего мира состязаются друг с другом, борясь за шанс доказать свое мастерство в финале чемпионата мира по сбору Кубику Рубика, который проводится в Бостоне.

Права на создание развлекательного контента на основе этой интеллектуальной собственности были выставлены на продажу в 2010 году. Сроки реализации данного проекта пока не уточняются.