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Кубик Рубика станет основой для фильма

Кубик Рубика станет основой для фильма

Популярная головоломка Кубик Рубика станет основой для полнометражного фильма. По сведениям издания The Wrap, студии Ashok Amritraj’s Hyde Park Entertainment Group и Endeavor Content запускают в производство проект, в котором будет представлена версия превращения Кубика во всемирный культурный феномен.

«Кубик Рубика — это культовый, семейный бренд, — прокомментировал Грэм Тейлор, президент Endeavor Content. — В партнерстве с Hyde Park мы с нетерпением ожидаем возможности создания контента для кино, телевидения и игровых шоу для мировой аудитории».

Напомним, что Кубик Рубика был изобретен Эрно Рубиком в 1974 году и лицензирован как игрушка в 1980 году. На сегодняшний день по всему миру продано более 450 миллионов головоломок. С 2018 года любительские и профессиональные “спидкуберы» со всего мира состязаются друг с другом, борясь за шанс доказать свое мастерство в финале чемпионата мира по сбору Кубику Рубика, который проводится в Бостоне.

Права на создание развлекательного контента на основе этой интеллектуальной собственности были выставлены на продажу в 2010 году. Сроки реализации данного проекта пока не уточняются.

6 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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