Ким Кардашьян и Канье Уэст подают на развод

Отношения между Ким Кардашьян (Kim Kardashian) и ее супругом Канье Уэстом (Kanye West) никогда не складывались легко, и в последнее время весь мир напряженно наблюдал за развитием ситуации. Но, похоже, звездной парочке все же не удалось сохранить отношения – и в сети появилась информация о том, что Ким и Канье приняли решение о разводе.
Напомним, что пара начала встречаться в 2012 году, а уже через два года они поженились и сыграли свадьбу в Италии. С тех пор у звездной пары родилось четверо детей. Но даже они не помогли селебрити сохранить брак.
Инсайдеры уверяют, что Ким уже давно наняла адвоката по бракоразводным делам Лору Вассер (Laura Wasser) и перестала носить обручальное кольцо: не исключено, что сама Кардашьян и стала инициатором этого расхода.
«Ким уговорила Канье жить раздельно и спокойно уладить все дела, чтобы разойтись и развестись. Она серьезно относится к учебе на адвоката, к своей кампании по тюремной реформе. Тем временем Канье все говорит о том, чтобы баллотироваться в президенты и произносит другие сумасшедшие вещи, от которых Ким просто устала»,
– рассказывают инсайдеры со стороны девушки.
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