Ким Кардашьян и Канье Уэст подают на развод

Отношения между Ким Кардашьян (Kim Kardashian) и ее супругом Канье Уэстом (Kanye West) никогда не складывались легко, и в последнее время весь мир напряженно наблюдал за развитием ситуации. Но, похоже, звездной парочке все же не удалось сохранить отношения – и в сети появилась информация о том, что Ким и Канье приняли решение о разводе.

Напомним, что пара начала встречаться в 2012 году, а уже через два года они поженились и сыграли свадьбу в Италии. С тех пор у звездной пары родилось четверо детей. Но даже они не помогли селебрити сохранить брак.

Инсайдеры уверяют, что Ким уже давно наняла адвоката по бракоразводным делам Лору Вассер (Laura Wasser) и перестала носить обручальное кольцо: не исключено, что сама Кардашьян и стала инициатором этого расхода.