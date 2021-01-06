«  
  »

Ким Чен Ын объявил о провале экономики КНДР практически во всех секторах

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Об этом северокорейский лидер заявил во время съезда Трудовой партии Кореи, передает Reuters.

Ким Чен Ын отметил, что в рамках плана, который должен был быть до конца реализован в 2020 году, цели практически во всех секторах не были достигнуты. Он подчеркнул, что КНДР необходимо укрепить экономку на основе собственных сил. Отмечается, что на начавшемся в Северной Корее съезде Трудовой партии будет принят следующий пятилетний план развития экономики.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего телеобращения и прислал гражданам страны новогоднюю открытку с поздравлениями.

6 января, 2021 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  