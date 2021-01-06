Канадские медики уверяют, что каннабис лечит COVID-19

Канадские учёные заявили, что они совершили прорыв в поиске лекарства от коронавирусной инфекции. Причём спасение человечества от COVID-19, по их словам, содержится в марихуане (лёгкий наркотик). О том, какие особенности данного растения способны победить коронавирус, рассказывает Информ-UA.

В некоторых странах мира каннабис является легализованным наркотическим продуктом, причём он позволен не только в медицинских целях, но и в рекреационных. В Украине же данный наркотик, несмотря на просьбы местного населения о легализации конопли, остаётся незаконным, а его хранение (включая распространение) является уголовно наказуемым. Отметим, что доказанным является тот факт, что марихуана способна помогать людям, у которых ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), рак, и другие заболевания. В медицине, как говорят учёные, каннабис — необходимое при лечении растение, поскольку он способен облегчать течение почти трёх десятков разных симптомов.

Но теперь исследователи из Университета Летбриджа доказывают, что конопля способна предотвратить и даже вылечить COVID-19. Растение каким-то образом влияет на мембранный белок ACE2, который коронавирус использует в роли «ворот» при попадании в человеческий организм. Ольга Ковальчук, комментируя собственное исследование для телеканала CTV News рассказала, что экспертная группа изначально была поражена результатами, но после осознания того факта, что лекарство, по сути, было постоянно перед носом, наступил эмоциональный экстаз. По словам учёных, каннабис может снизить количество точек проникновения вируса в организм на 70 процентов.

Другой автор исследования, Игорь Ковальчук, слова которого цитирует Calgary Herald, отмечает, что у человечества появилась полноценная возможность спастись при помощи конопли. Данная работа, по заявлению учёного, способна оказать серьёзное влияние на процесс излечения людей, поскольку в реальности в настоящее время в мире нет лекарства, которое бы сумело снизить уровень инфекции в организме на 70-80 процентов.

Исследователи отмечают, что несмотря на то, что они «нащупали» полноценный научный прорыв, всё же данная идея должна пройти через волну дополнительных экспертиз. Информация о работе каннабиса против коронавируса должна и далее проверяться, хотя австралийские врачи-учёные уверены, что данное исследование станет решающим для анализа воздействия данного растения на COVID-19. Впрочем, они верят в то, что коноплю можно использовать в виде профилактических средств для полоскания рта и горла, например, ведь чаще всего вирус попадает в организм именно через носоглотку.