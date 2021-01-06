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Хоккейная сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ, Россия — без медалей

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале соперников из Канады.

Встреча на льду завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу американцев, шайбами отличились Алекс Туркотт (на 14 минуте) и Тревор Зеграс (21).

В последние раз сборная США праздновала победу на молодежном ЧМ в 2017 году, канадцы были в лидерах в двух из трех турнирах после этого.

Россия на этом чемпионате осталась без медалей — в матче за «бронзу» россияне уступили финнам со счетом 1:4.

Напомним, чемпионат проходил в канадском Эдмонтоне.

6 января, 2021 | Category: Новости, Россия
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