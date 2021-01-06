«Девушка Бонда» Таня Робертс умерла через день после сообщений о своей смерти

Американская актриса и модель Таня Робертс, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», умерла на 66-м году жизни через день после преждевременных сообщений о своей смерти. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Робертс скончалась в понедельник, 4 января, в одной из больниц Лос-Анджелеса. Врачи сообщили об этом ее партнеру Лэнсу О’Брайену по телефону. При этом он рассказал о смерти актрисы ее представителю еще в воскресенье, 3 января.

Впоследствии выяснилось, что актриса еще жива. Сам О’Брайен объяснил ошибку и возникшую из-за этого путаницу. По его словам, когда он навещал Робертс в больнице, она внезапно открыла глаза, но затем закрыла их. Он подумал, что актриса умерла, и ушел из больницы, не поговорив с персоналом.

Таня Робертс получила широкую известность благодаря роли в фильме «Вид на убийство» 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей» и «Почти беременна».