Демократы берут под контроль сенат

Республиканская партия США, похоже, теряет большинство в Сенате, открывая администрации Джо Байдена дорогу к полному контролю над исполнительной и законодательной властью в стране.Оба кандидата от демократов одерживают победу на выборах в Джорджии, где решается судьба двух последних сенатских мест, свидетельствуют предварительные итоги голосования и оценки The New York Times, The Wall Street Journal, CNN и Fox News.

В ноябре республиканцы получили 50 мандатов из 100 в верхней палате конгресса при 48 у демократов. Но разделение сената в пропорции 50 на 50 де-факто будет означать победу демпартии, так как решающий голос получит вице-президент Камала Харис.

Согласно предварительным подсчетам 98% бюллетеней, демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер с результатом 50,5% против 49,5%.

Другой демократ Джон Оссофф опережает республиканца Дэвида Пердью с 50,2% голосов против 49,9%. При этом обработано 99% бюллетеней.

33-летний Оссофф, который может стать самым молодым избранным сенатором за последние 40 лет, лидирует с разницей всего 13 тысяч голосов. Но шансов ликвидировать разрыв у Пердью ничтожно мало, так как еще не обработанные бюллетени приходятся на районы Джорджии, где традиционно поддерживают демократов.

Так называемая «голубая волна» — полная победа демпартии в гонке за Белый дом и Конгресс — предоставит Байдену больше простора для амбициозной программы, которая включает новые стимулы и расходы на инфраструктуру, а также может повлечь за собой повышение налогов и ужесточение регулирования.

Эти меры будут способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест, однако финансировать реформы придется за счет долга, что будет негативно для доллара, который уже отягощен раздутым бюджетом и дефицитом торгового баланса США, рассуждает аналитик CBA Элиас Хаддад.

Рынки реагируют страхом: фьючерсы на Nasdaq снизились на 1,9%, фьючерсы на S&P500 опустились на 0,69%, фьючерсы на Dow — на 0,25% к 12.05 мск. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 1,0052% впервые с середины марта.

Для России большинство демократов в Сенате сулит усиление санкционных рисков, предупреждают аналитики BCS Express. Впрочем, пока рынок не демонстрирует особых опасений. Доллар на МосБирже снижается на 0,5%, до 73,6625 рубля, евро — на 0,12%, до 90,89 рубля.

Индекс МосБиржи повышается на 0,33%, РТС — на 1,07%. Облигации федерального займа дорожают на 0,05% по индексу RGBI.