Что посмотреть — 5 киногероев, которые пытались испортить Рождество

Пока в Украине готовятся к празднованию Рождества, киноманы массово пересматривают праздничные фильмы для настроения. Мы также пересмотрели атмосферные ленты и нашли 5 киногероев, которые пытались разрушить сказочность этого вечера.

Стоит отметить, что многие из этих злодеев все равно являются любимцами публики, ведь таких, как Гринч невозможно не любить. Кто же еще из персонажей кино пытался разрушить Рождество – смотрите в подборке.

«Гринч»

Конечно, первую ступень в этом рейтинге занимает знаменитый Гринч. В 2000 году этого персонажа отлично сыграл Джим Керри, который с первых минут фильма влюбил в себя публику.

Зеленый злодей был не виноват в том, что ненавидел Рождество. Просто Гринч был очень одиноким всю жизнь, а из-за своей внешности всегда страдал от травли и насмешек. Поэтому, когда все люди собирались на праздник, он охотно проводил время с единственным другом – собакой Максом.

Но один год все кардинально меняет. Запасы пищи Гринча заканчиваются как раз перед Рождеством, а потому главный герой приходит в город и планирует украсть у людей все.

Комедия «Гринч – похититель Рождества» и рассмешит зрителей, и заставит задуматься. Ведь у каждого действия есть свои последствия, а простое слово может привести к страданиям жертвы. Кроме этого, юные зрители поймут, что праздники – это не только подарки, но возможность провести время с семьей.

Ганс Грубер

Этот главный антагонист «Крепкого орешка» испортил праздник не только Джону Макклейну, но и всем, кто собрался на праздничной вечеринке в небоскребе «Накатоми Плаза».

Но даже после того, как Джон Макклейн таки ликвидировал угрозу и уничтожил террористов, он еще в течение 5 частей сталкивался с родственниками Ганса Грубера, которые жаждали мести.

Гарри и Марв

А этих рождественских воров просто невозможно забыть. Гарри и Марв беззаботно грабили дома в фильме «Один дома», пока не столкнулись с маленьким Кевином, который устроил разнос нарушителям закона.

По сюжету, Кевин Маккалистер случайно остается дома, когда его семья отправилась в Париж. И пока взволнованные родители ищут способ вернуться в Чикаго, мальчик всеми силами защищает их дом от воров.

Интересно, что Гарри и Марв не только грабили имения в элитном и уютном районе. Они еще и портили имущество, устраивая потоп. Поэтому эти злодеи точно испортили праздники не одной семье.

Мистер Поттер

Особенно опасным является мистер Поттер из фильма «Эта прекрасная жизнь». Кажется, все зло, скрытое в нем, повлияло на его здоровье.

Именно этот богатый злодей фактически наталкивал Джеймса Старта на мысли о самоубийстве. И если бы герой все же распрощался с жизнью, не понял, настолько каждый день прекрасен.

Белсникель

В то же время Бельсникель может быть еще не известен зрителям, ведь он является героем в фильме «Рождественские хроники 2», вышедшем на экраны в 2020 году.

Бельсникель – это эльф, который из-за своей жадности и стремления к славе превращается в человека. Его выгоняют с Северного полюса, поэтому месть Санте – это все, что необходимо злодею. Он крадет главную звезду и делает все, чтобы Рождество не наступило.

Однако, по классике всех праздничных лент, справедливость все же берет верх, а главные герои спасают Рождество.