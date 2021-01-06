Американская разведка: Россия стоит за хакерскими атаками в США

Российские хакеры скорее всего стоят за масштабными атаками на компьютерные сети нескольких американских министерств и ведущих корпораций. Об этом заявили во вторник американские службы безопасности.

Это первое официальное заявление — реакция на сообщения в прессе, появившиеся в декабре, о том, что хакеры смогли проникнуть в компьютерные системы министерств финансов, торговли, энергетики, фирм, выполняющих оборонные заказы и занимающихся медицинскими исследованиями. Целью хакеров, по-видимому, «был сбор разведывательной информации». «Это представляет серьезную опасность, нейтрализация которой потребует продолжительных и настойчивых усилий», — говорится в совместном заявлении ФБР, Агентства по национальной безопасности, Агентства по кибербезопасности и управления директора Национальной разведки. Конкретный организатор атак пока не определен, но «скорее всего, источник, находящийся в России ответственен» за большую часть или все атаки на федеральные и частные компьютерные сети.

Потенциальными объектами атак могли стать 18 тысяч клиентов техасской фирмы SolarWinds, чья популярная компьютерная программа использовалась хакерами для проникновения в компьютеры. В заявлении говорится о том, что менее 10 федеральных министерств и управлений обнаружили в своих компьютерных сетях следы активности хакеров.

В декабре после появления сообщений об активности хакеров президент Дональд Трамп обвинил прессу в том, что она раздувает опасность и предположил, что за атаками может стоять Китай. Вице-председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что это запоздалое заявление и требуется более ясное предупреждение со стороны США в адрес России. Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф объявил о том, что Конгресс намерен провести детальное расследование происшедшего.