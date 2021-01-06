Актер Реге Пейдж — новый кандидат на роль Джеймса Бонда

К тому времени, когда юбилейная часть франшизы о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» наконец стартует в кинотеатрах, с момента выхода «007: Спектр» пройдет пять с половиной лет, и это станет самым длинным разрывом между фильмами о супершпионе за последнюю четверть века.

«Не время умирать» поставит и другой рекорд: впервые такой длительный перерыв получился между проектами, в которых Бонда играет один и тот же актер. Обычно следующего приключения тому, кто взялся изображать секретного агента, приходилось ждать не более трех лет. Давно известно, что долгожданный фильм станет прощальным для Дэниела Крэйга, и разумеется, всем не терпится узнать, кто будет его преемником.

С образом Бонда связано много имен, причем самые высокие ставки делают на Генри Кавилла; однако, похоже, в гонку вступил новый претендент. Речь идет о Реге Пейдже, который снимается в одном из популярнейших шоу Netflix — «Бриджертонах». Самыми яркими проектами актера были перезагрузка шоу «Корни» 2016 года и юридическая драма ABC «Для народа». Пейджа уже называют одним из наиболее харизматичных актеров современности, и хоть пока он лишь в числе многих потенциальных кандидатов на роль следующего Бонда, его шансы явно велики.

Напомним, премьера «Не время умирать» намечена на 1 апреля.