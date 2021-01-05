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Зои Кравиц и Карл Глусман разводятся

В распоряжении издания People оказались документы, подтверждающие, что Зои Кравиц официально подала на развод со своим супругом, Карлом Глусманом. Официальный представитель звезды подтвердил, что муж и жена разводятся, но ничего не сказал о причинах их решения.

Зои и Карл начали встречаться в 2016 году, а через 2 года объявили о помолвке. Они поженились в июне 2019 года. Торжество состоялось в парижском доме Ленни Кравица, отца Зои. Этим летом расставания еще ничего не предвещало: и Зои, и ее муж публично поздравили друг друга в соцсетях с первой годовщиной свадьбы. Они выложили трогательные снимки и признались друг другу в любви. Но, вероятно, за последующие месяцы многое в отношениях пары успело измениться.

Интересно, что Карл уже удалил со своей страницы свадебный кадр, а вот Зои пока оставила свой пост. Хотя, поклонники в комментариях настоятельно рекомендуют ей стереть снимок с бывшим.

5 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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