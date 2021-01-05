За год водохранилища Крыма обмелели на 61 млн кубометров

Оккупационные «власти» полуострова озвучили состояние крымских водохранилищ, запас воды к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад. Об этом сообщает информационный ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма.

Так, по оценкам «специалистов» полуострова, за прошлый месяц водохранилища Крыма обмелели еще на пять млн кубометров воды.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,47 млн кубометров, Симферопольское – 0,3, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал», — отметили «эксперты».

Источник: Информационный навигатор