«Все ноги в синяках»: фанатов изумило видео Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видеозапись со своего отдыха на Мальдивах. Поклонников шокировал внешний вид звезды.

На видео, размещенном Бузовой, она кружится на пляже на фоне моря. Телеведущая одета в купальник и парео.

«В моем идеальном месте все идеально. Идеальная погода. Идеальное время. Идеальные чувства. Идеальная я…», — подписала ролик Ольга Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи подписчики восхитились Бузовой и пожелали ей отличного отдыха.

«Шикарная», — отметила gaznatalia «Как всегда сногшибательная», — восхитилась happy_englishday.

Однако часть подписчиков звезды усомнилась в ее идеальности.

«Все ноги в синяках, лицо отекшее, вот так красота», — отметила nalja12081990. «Ольга, почему ноги в синяках?» — обеспокоенно спросила tanhelamarakulina.

На что певица лаконично ответила: «Ледниковый период».

Поклонники также обратили внимание на изменения в фигуре звезды, решив, что она ждет ребенка.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ольга Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». В Сети появилась видеозапись, на которой Бузова сидит на льду, приложив ладонь к груди, а потом ложится, тяжело дыша. Телезвезде вынесли стул, партнер поднял ее и усадил, прося «не лежать на холодном». Позднее стало известно, что Бузова сломала два ребра.