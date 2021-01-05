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«Все ноги в синяках»: фанатов изумило видео Бузовой

Синяки на ногах Бузовой встревожили фанатов
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видеозапись со своего отдыха на Мальдивах. Поклонников шокировал внешний вид звезды.
На видео, размещенном Бузовой, она кружится на пляже на фоне моря. Телеведущая одета в купальник и парео.

«В моем идеальном месте все идеально. Идеальная погода. Идеальное время. Идеальные чувства. Идеальная я…», — подписала ролик Ольга Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи подписчики восхитились Бузовой и пожелали ей отличного отдыха.

«Шикарная», — отметила gaznatalia

«Как всегда сногшибательная», — восхитилась happy_englishday.

Однако часть подписчиков звезды усомнилась в ее идеальности.

«Все ноги в синяках, лицо отекшее, вот так красота», — отметила nalja12081990.

«Ольга, почему ноги в синяках?» — обеспокоенно спросила tanhelamarakulina.

На что певица лаконично ответила: «Ледниковый период».
Поклонники также обратили внимание на изменения в фигуре звезды, решив, что она ждет ребенка.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ольга Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». В Сети появилась видеозапись, на которой Бузова сидит на льду, приложив ладонь к груди, а потом ложится, тяжело дыша. Телезвезде вынесли стул, партнер поднял ее и усадил, прося «не лежать на холодном». Позднее стало известно, что Бузова сломала два ребра.
5 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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