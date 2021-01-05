Ученые: Вода на оккупированном Крыме почти полностью закончилась

В виду жесткого дефицита (скорей, даже отсутствия) Днепровской воды оккупированный Крым скоро останется без крымчан. Вопрос стоит ребром: либо Крым возвращают Украине, либо полуостров агонизирует временно без нее, но без местного населения. Третьего варианта не дано.

На временно оккупированном Россией Крыме местные жители получают питьевую воду по графику, потому что ее запасы на полуострове истощены. Об этом рассказали российской «Новой газете» эксперт по гидробиологии и ихтиологии академии наук РФ Николай Шадрин и доктор наук Виктор Тарасенко.

По словам ученых, сегодняшняя российская оккупационная администрация не решает проблемы с водой на Крыме, а только распиливает российские бюджетные деньги.

Специалисты объясняют, что если за следующие три месяца на Крыме не будет очень сильных дождей, то полуостров останется без пресной воды уже полностью! При этом Тарасенко рассказывает, что метеорологи не прогнозируют сильных дождей на Крыме этой зимой, которые помогли бы наполнить водохранилища.



В то же время Шадрин говорит, что воду на Крыме следует расходовать экономно, однако 60% воды на полуострове «теряется». В свою очередь опреснение соленой воды из моря является очень далекой перспективой.



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Комментарий редактора Агония-ру:

Напомним, что захватнической России выгодно оставить население полуострова без воды и неблагополучной экологической обстановкой, с целью выдавливания местного населения с Крыма.