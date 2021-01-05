Ученые предсказали, что ждет города в будущем

В новом исследовании, проведенном инженером Лей Чжао из Университета Иллинойса в Урбане, подчеркивается, что города, в которых проживает более 50% населения мира, подвержены огромному тепловому стрессу , нехватке воды, загрязнению воздуха и отсутствию энергетической безопасности из-за их планировки и высокой плотности населения. В пригородных и сельских районах ситуация не столь критична.

«В городах есть поверхности из бетона и асфальта, которые поглощают и удерживают больше тепла, чем естественные поверхности. Этот и другие факторы нарушают другие биофизические процессы местного масштаба — объясняет Чжао, профессор гражданской и экологической инженерии. — Включение этих типов мелкомасштабных переменных в моделирование климата имеет решающее значение для понимания будущего городского климата. Однако это не так просто».

Глобальные климатические модели прогнозируют будущие сценарии путем моделирования более масштабных процессов, например, выбросов парниковых газов и изменения климата. Объединив этот метод со статистической моделью, которая имитирует сложную и подробную модель климата для городских ландшафтов, команда Чжао преодолела информационный пробел между городскими и глобальными областями.

По словам Чжао, модель предсказывает, что к концу этого столетия среднее потепление в глобальных городах увеличится на 1,9°C с промежуточными повышениями температуры и на 4,4°C .

Прогнозы также предсказывают почти повсеместное снижение относительной влажности в городах.

Ученый отметил, что прогнозы не учитывают влияние будущего городского развития.