Турция передаст Украине технологии производства дронов Bayraktar



Российское издании «Взгляд» и болгарское «Bulgarian Military» утверждают, что в рамках последней встречи между представителями Турции и Украины, между двумя странами были достигнуты договорённости, согласно которым, Украина усилит сотрудничество с Анкарой, а последняя передаст Киеву свои ударные дроны Bayraktar TB2 и технологии, позволяющие наладить их производство. Украина намерена использовать турецкие дроны и технологию для освобождения Донбасса.

«Киев договорился с Анкарой о свободном использовании «Байрактаров» на территории Украины. Именно эти дроны считаются главными победителями недавней карабахской войны. Украинские военные предполагают, что с их помощью возможно повторение карабахского блицкрига на Донбассе.

Между тем Вооруженные силы Украины продолжили испытания приобретенных беспилотников в условиях, приближенных к боевым. В конце ноября на полигоне в Николаевской области прошли испытания «Байрактаров» и американских противотанковых комплексов FGM-148 Javelin.



Согласно сценарию учений, украинские военные действовали в городских условиях против радиоэлектронной борьбы противника. В конце ноября Вооруженные силы Украины смоделировали атаку беспилотников «Байрактар» на Крым.

Некоторые эксперты отмечают, что Украина производит свои дроны давно, но по качеству они не могут конкурировать с турецкими беспилотниками. Собственные дроны давно состоят на вооружении ВС Украины и используются на Донбассе», — сообщает издание «Bulgarian Military», ссылаясь на данные раша СМИ.

Между тем у Зеленского официально опровергли намерения начать наступление на Донбасс, однако Украина дает ясно понять, что рано или поздно намерена решить проблему освобождения оккупированных Россией территорий, в том числе и Крыма.