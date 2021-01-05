Трамп внезапно пообещал победить в восьми проигранных штатах

Президент США Дональд Трамп пообещал победить в восьми штатах, где по официальным данным проиграл. Его выступление перед сторонниками в штате Джорджия цитирует РИА Новости.

«[Демократы] говорят: он жалуется из-за Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь из-за восьми штатов, но, думаю, что выиграю их все», — заявил президент.

Трамп также отметил, что в ближайшее время ситуация изменится. В частности, он понадеялся на помощь вице-президента Майка Пенса во время заседания Конгресса — там должны утвердить результаты президентских выборов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США на президентских выборах, пересчитать голоса в его пользу. Отмечается, что об этом свидетельствует запись разговора главы Белого дома и Брэда Раффенспергера.