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США призвали освободить захваченный Ираном южнокорейский танкер

Госдепартамент США призвал Иран освободить танкер, захваченный Тегераном в Персидском заливе. Ранее с аналогичным призывом к иранским властям обратилась Южная Корея, под флагом которой ходит судно.

Задержание судна произошло на фоне возросшей напряженности между Тегераном и Сеулом из-за семи миллиардов долларов иранских средств, замороженных в южнокорейских банках в рамках санкций США, обращает внимание «Голос Америки».

Несколько иранских СМИ, в том числе государственное телевидение, заявили, что танкер захватил Корпус стражей Исламской революции якобы из-за загрязнения залива химическими веществами. Как утверждается, судно перевозило более семи тысяч тонн этанола.

На судне 20 членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. Сеул заявил, что направит в Иран правительственную делегацию для переговоров по освобождению танкера. Посол Ирана в Южной Корее заявил, что экипаж полностью здоров, ему ничего не угрожает.

Инцидент произошёл накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. На переговорах стороны обсудят вопрос разморозки иранских денег.

5 января, 2021 | Category: Новости, США
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