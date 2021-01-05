США перебросили в Румынию отряд ударных беспилотников

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе и Африке перебросило на авиабазу в румынском Кымпия-Турзий отряд разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и около 90 военных.

Они будут проводить сбор информации, наблюдение и разведку в поддержку операций НАТО. Отмечается, что американские беспилотники будут находиться на базе в Румынии длительное время, однако точные сроки не называются.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников обнадеживает союзников и партнеров, а также дает понять противникам, что на любую угрозу может быть дан ответ.