СМИ узнали о планах Байдена возобновить ядерные переговоры с Россией

Новая администрация США во главе с Джо Байденом быстро предпримет действия для продления последнего оставшегося крупного договора с Россией по ядерным вооружениям (СНВ-3), передает The New York Times.

Будущий советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью GPS на телеканале CNN, что не исключены и дальнейшие переговоры с Ираном, как только он возобновит соблюдение ядерной сделки 2015 года. Конечным итогом диалога должны стать ограничения на иранскую технологию баллистических ракет.

Вместе с тем, США намерены проводить жесткий курс в отношении кибератак и заставить Россию заплатить за то, что представляется «крупнейшим в истории взломом правительственных сетей».

«Байден заявил, что после того, как правительство формально определит, кто несет ответственность за атаку, „мы ответим, и, возможно, ответим тем же“. Но это означает шаги по наказанию России, в то же время сохраняя СНВ-3, — пережитка эры, когда ядерная, а не кибернетическая проблема была доминирующей в отношениях между двумя странами — и предотвращая начало новой гонки вооружений», — говорится в статье.

До сих пор дискуссий о договоре между представителями Байдена и россиянами не было, так как до полудня 20 января новая администрация будет старательно избегать контактов с иностранцами по любым значимыми вопросам.