Разновидности монет Российской Федерации: от чего зависит их стоимость

За эмиссию монет в современной России отвечает Центробанк. До 1992 года эта функция принадлежала Госбанку. Чеканка денежных единиц осуществляется монетными дворами в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно Центробанк публикует перечень экземпляров, которые готовятся к выпуску. Если изделия редкие, то они даже не попадают в широкий оборот, потому что раскупаются коллекционерами.

Далеко не все средства платежа, находящиеся в обиходе, представляют собой ценность. Стоимость монет зависит от многих факторов. Поэтому перед совершением сделки желательно провести оценку. Благодаря этому заинтересованное лицо будет ориентироваться в рыночных ценах на интересующую денежную единицу.

Критерии оценки

Чтобы выгодно купить монеты Российской Федерации, необходимо учитывать совокупность сразу нескольких факторов:

тираж. Чем меньше выпуск, тем больше ценится каждый экземпляр;

состав. Содержание каждой монеты отличается. Чем больше в нем драгоценных металлов, тем выше стоимость;

возраст. Старинные средства платежа ценятся дороже современных;

сохранность. Многое зависит от состояния изделия. Если экземпляр имеет потертости и другие повреждения, то его стоимость падает;

длительность пребывания в обороте. Чем дольше монета использовалась, тем хуже ее внешние характеристики.

Определяющее значение имеют тираж и наличие в составе драгоценных металлов. Для изготовления монет используют разные материалы:

палладий;

золото;

латунь;

платину;

серебро.

Часть металла в монетах варьируется. Самые доступные по цене изделия выполняются из сплава стали и латуни.

Разнообразие ассортимента

На рынке представлены как единичные экземпляры, так и целые наборы, объединенные определенной тематикой. Ознакомиться с ассортиментом можно на специализированных ресурсах. Для удобства посетителей платежные средства сгруппированы в несколько категорий, исходя из наличия в их составе драгоценных металлов:

золото;

серебро;

платина.

В отдельную группу входят монеты, имеющие полудрагоценный состав, и обиходные экземпляры. Изделия представляют собой интерес в основном для коллекционеров. Также их можно преподнести в качестве оригинального презента. Например, монета из платины – отличный статусный подарок.

Денежные единицы из драгоценных материалов – надежный инвестиционный инструмент. Их стоимость возрастает с каждым годом, в чем можно убедиться, изучив биржевые котировки на драгметаллы. Также не стоит забывать о коллекционной и художественной ценности отдельных экземпляров. Стоимость некоторых изделий в десятки и даже сотни раз превышает цену материала. Удачное приобретение даст возможность существенно увеличить первоначальные вложения.

Основные разновидности

Среди современных денежных единиц Российской Федерации все чаще встречаются интересные экземпляры, которые представляют интерес для коллекционеров со всего мира. В качестве яркого примера можно привести 5 рублей 2003 года выпуска. Монета была выпущена ограниченным тиражом, что обусловило ее ценность среди любителей нумизматики. Существуют и другие факторы, которые повышают значимость денежных единиц.

Так, особый интерес представляют бракованные изделия. К ним относятся монеты, в рисунке которых допущены ошибки, например, наличие лишнего элемента или отсутствие обязательного. К тому же бывают случаи смещения чеканки, в результате чего изделие не соответствует требованиям стандарта. Как правило, дефектные экземпляры не поступают в обиход, поэтому многие нумизматы считают делом чести получение такого раритета в свою коллекцию.