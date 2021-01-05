Переговоры ОПЕК+ зашли в тупик: Россия и Саудовская Аравия не договорились по добыче нефти

Переговоры стран ОПЕК+ по добыче нефти снова проходят в жанре драмы.По итогам продолжавшейся почти 6 часов дискуссии в онлайн-формате министры крупнейших стран-экспортеров черного золота не смогли прийти к консенсусу, сообщили ТАСС три участника встречи.

Камнем преткновения стала позиция России, которая практически в одиночку настаивает на том, чтобы увеличить поставки на 500 тысяч баррелей в сутки с февраля.

Сейчас ОПЕК+ качает на 7,2 млн баррелей в день меньше докризисных уровней. На декабрьской встрече после мучительных переговоров министры согласовали увеличение поставок на 500 тысяч баррелей в сутки, договорившись впоследствии регулировать их ежемесячно.

Саудовская Аравия выступает за то, чтобы заморозить текущие объемы как минимум на февраль из-за угрозы от нового штамма коронавируса, который уже вызвал органичения на авиасообщения в Европе. Позицию саудитов поддержали большинство стран ОПЕК+, включая ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Нигерию, Малайзию и Оман, рассказал «Интерфаксу» источник в один из делегацией.

С позицией РФ согласился только Казахстан. Однако решение в альянсе не принимается, если хотя бы из стран не согласна.

Не найдя компромисса, министры решили продолжить переговоры во вторник, 5 января. Такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, его поддержала саудовская делегация.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил накануне переговоров, что более опасная мутация вируса и его быстрое распространение являются «жестким напоминанием о том, какой хрупкой все еще остается ситуация». Все это добавляет неопределенности относительно того, как на мобильности людей отразятся приобретенные за время длительного карантина социальные и рабочие привычки, добавил Баркидно.

ОПЕК ожидает, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки после провала на 9,8 млн в прошлом году.

Картель последовательно ухудшал свои оценки, снизив прогноз три раза подряд — на 660 тысяч баррелей в сутки суммарно.

Последние расчеты ОПЕК показывают, что в наступившем году мировая экономика восстановит лишь две трети от утраченного потребления нефти.