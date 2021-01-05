На сотом году жизни скончался первооткрыватель нейтрино

Джек Стейнбергер. Фото: Bennett, Sophia Elizabeth. CERN

Полгода до столетнего юбилея не дожил Джек Стейнбергер — американский ученый, лауреат Нобелевской премии 1988 года по физике за открытие нейтрино.

Будущий физик родился в баварском городке Бад-Киссинген, где его отец был кантором местной синагоги. В 1935-м семье удалось отправить Ханса Якоба (так тогда звали подростка) с братом Гербертом в США. Три года спустя родители тоже смогли покинуть Германию — незадолго до Хрустальной ночи, когда была сожжена синагога их родного города.

На новой родине Ханс Якоб, ставший Джеком, окончил Чикагский университет, до 1945 года работал в радиационной лаборатории Массачусетского технологического института, а в 1948-м защитил докторат. Был принят в знаменитый Институт перспективных исследований в Принстоне (где после эмиграции работал Эйнштейн). Впоследствии получил ставку профессора Калифорнийского университета в Беркли, откуда был уволен в годы маккартизма из-за отказа принести так называемую «клятву верности».

Синагога Бад-Киссингена после Хрустальной ночи Департамент Физики Колумбийского университета

В 1950 — 1968 годах Стейнбергер — профессор Колумбийского университета, где совместно с Леоном Ледерманом и Мелвином Шварцем впервые идентифицировал нейтрино в лабораторных условиях. Родители Ледермана приехали из Одессы и Киева, Шварцы тоже были еврейскими иммигрантами.

В конце 1960-х Джек возглавил отдел экспериментальной физики в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Здесь он сотрудничал с Жоржем Шарпаком — уроженцем волынского местечка, автором так называемого «детектора Шарпака» и тоже будущим лауреатом Нобелевской премии.

В 1988 году Джек Стейнбергер с Ледерманом и Шварцем был удостоен Нобелевской премии. Свою Нобелевскую медаль он вручил средней школе в штате Иллинойс, которую окончил еще до войны. В том же году физик был награжден Национальной медалью науки тогдашним президентом США Рональдом Рейганом.

Музей науки и инноваций при ЦЕРН Джек Стейнбергер

С 1986 года ученый преподавал в Scuola Normale Superiore di Pisa в Италии, но продолжал сотрудничать с ЦЕРН даже в 90-летнем возрасте. В 1992 году нобелевский лауреат подписал «Предупреждение человечеству», авторы которого призывали к изменению управлением планеты, чтобы предотвратить дальнейшее истощение озонового слоя, уменьшение объемов пресной воды, потерю лесов и т.д.

Практическое использование нейтрино — тема отдельного разговора. Исследования в этой сфере могут помочь в обнаружении и изучении удаленных астрономических объектов, диагностике ядерных реакторов и разработке новых средств связи. Пока массовая аудитория знакома с понятием «нейтрино» в основном благодаря фантастической литературе, в частности, романам Станислава Лема «Солярис» и «Глас Господа».

Стейнбергер скончался в Женеве, оставив четырех детей, его сын Нед — известный дизайнер музыкальных инструментов, а дочь Джулия — профессор экономики Лозаннского университета. Помнят о выдающемся земляке и в Бад-Киссингене — в честь учёного городская гимназия названа его именем — Jack Steinbergerer Gymnasium.

Константин Маковский

http://hadashot.kiev.ua/node/1673