На нефтяных месторождениях Сибири начали майнить криптовалюту

Стремительное ралли криптовалют, капитализация которых в 2020 году взлетела почти вчетверо, влечет российских энергогигантов на рынок майнинга.«Газпром нефть» — четвертая по объемам добычи нефтяная компания РФ — запустила пилотный проект по майнингу криптовалют на месторождении им. Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Forklog

Компания запустила электростанцию на попутном нефтяном газе — побочном продукте добычи нефти, который, как правило, либо сжигается, либо закачивается обратно под землю для поддержания пластового давления.

Полученную электроэнергию «Газпром нефть» предложила майнерам для добычи криптовалют. Первым локальным покупателем стала компания Vekus, доставившая на месторождение контейнер с 150 ASIC-устройствами Antminer S9 для тестового майнинга.

За месяц оборудование использовало 49 500 кубометров попутного газа и добыло 1,8 BTC.

«Львиную долю стоимости майнинга составляют затраты на электричество. По этой причине Vekus находится в постоянном поиске надежных источников дешевой электроэнергии», — заявил финансовый директор Vekus Юрий Кудряшов.

В рамках пилотного проекта «Газпром нефть» поставила электроэнергию из переработанного ПНГ по цене ниже 3 руб за кВт⋅ч. Для сравнения: в Москве тариф составил бы 5,5 рубля, а в Санкт-Петербурге — 6,8 рубля.

«Энергия из ПНГ может питать дата-центры и майнинговые фермы. Так мы увеличим процент рационального использования сырья. Это особенно актуально для удаленных районов Сибири и Арктики, где транспортировка попутного газа с месторождений нерентабельна», — прокомментировал проект руководитель центра технологии блокчейн «Газпром нефти» Александр Калмыков.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что тиражирование проекта пойдет на пользу окружающей среде, а также увеличит объем полезного использования природных ресурсов.

В 2018 году крупнейшие нефтяные компании совокупно сожгли 145 млрд кубометров попутного газа рыночной стоимостью около 16 млрд долларов. Столько природного газа за год потребляют все страны Африки.

В 2019 российские компании добыли 94,1 млрд кубометров попутного газа. При этом они сожгли в факелах 17,1%, что в 16 раз больше годового потребления газа в Швеции.

«Утилизация попутного нефтяного газа с помощью майнинга — это нестандартный проект, который совмещает экологический и экономический эффект. Кейс с майнерами можно тиражировать на другие нефтяные месторождения. Я думаю, на рынке есть спрос на такую коллаборацию», — считает эксперт.