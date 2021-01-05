Мэрилину Мэнсону — 52 года: культовые (и такие разные) образы скандального рокера

Сегодня, 5 января, известному и скандальному исполнителю Мэрилину Мэнсону исполняется 52 года. По этому поводу предлагаем вспомнить его культовые модные образы.

Необязательно быть преданным поклонником Мэнсона, чтобы в голове легко возник живой образ этого возмутителя спокойствия и провокатора из мира музыки, если вдруг кто-то упомянет его в разговоре.

Музыкант всегда отличался эффектным внешним видом, и, конечно, мир моды не остался равнодушным к столь яркой персоне. Он был моделью в рекламе Saint Laurent, его сценические костюмы создавал Жан-Поль Готье, он вдохновил одно из шоу Vetements.

Хотя сам Мэнсон не раз называл себя реинкарнацией Сатаны, а в его дискографии есть пластинка под названием «Антихрист-суперзвезда», образ музыканта не всегда был мрачным и готическим. Так, в конце 1990-х, когда Мэрилин встречался с Роуз Макгоуэн, он часто походил на икону глэм-рока.

Мэрилин Мэнсон и Роуз Макгоуэн в 1997 году

Лучшее представление об эволюции стиля Мэнсона и калейдоскопе его альтер эго имеет британский фотограф Ральф Перу (в индустрии известный также как просто Perou), который снимал певца на протяжении 21 года.

Прошлым летом фотограф выпустил книгу, посвященную их долгому творческому союзу, — «Мэрилин Мэнсон глазами Перу: 21 год в аду» (Marilyn Manson by Perou — 21 Years in Hell). В издание вошли более 350 фотографий, включая ранее не публиковавшиеся работы, а также неформальные закулисные снимки, дающие редкое представление о жизни Мэнсона.

Сам Перу, который работал с Джиллиан Андерсон, Дэвидом Бекхэмом, Jay-Z, Spice Girls, U2 и другими звездами, признавался, что именно Мэнсона ему нравилось фотографировать больше всего.

Каждый раз, когда я снимал Мэнсона, он был другим. Он всегда эволюционировал, никогда не повторялся и не был скучен,

— говорил Перу в интервью изданию i-D.

Подтверждаем эти слова галереей культовых образов Мэнсона.

Космический андрогин

Дебютный альбом группы Мэнсона вышел в 1994 году, но по-настоящему взрывной стала третья пластинка Mechanical Animals, которая вышла в 1998 году и оказалась сразу на вершине в чартах Billboard. На обложке и в клипах Мэнсон представал в виде странного инопланетного андрогинного существа с ярко-рыжими волосами и оригинальным синим макияжем.

Мэрилин Мэнсон

Образ многие сравнивали с еще одним пришельцем из мира звезд — Зигги Стардастом Дэвида Боуи. Оммаж не вызывает удивления — Мэрилин является большим поклонником Боуи.

Среди характерных вещей той эпохи в гардеробе Мэнсона стоит отметить полупрозрачные обтягивающие комбинезоны с перьями, корсеты, вещи из кожи и латекса.