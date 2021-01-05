Мелу Гибсону – 65, что мы про него знаем

Вчера свой 65-й день рождения отпраздновал актер Мел Гибсон. Недавно он появился в трейлере криминальной комедии «Охота на Санту«.

Любимец зрителей неоднократно попадал в конфликтные ситуации, за что его окрестили «изгоем Голливуда».

Еще в начале 90-х Мэл Гибсон позволял себе резкие высказывания в адрес сексменьшинств. В 2006 году он был арестован за вождение в нетрезвом виде. После Мэл публично обвинил евреев во всех вооруженных конфликтах на планете. Его также неоднократно обвиняли в рукоприкладстве и расизме.

После громкого скандала с российско-американской пианисткой Оксаной Григорьевой Гибсон перестал быть востребованным в Голливуде, хотя продолжал сниматься в кино.

Фильмы с его участием все еще пользуются успехом у зрителей. Среди таких картин можно выделить: «Храброе сердце», «Безумный Макс», «Смертельное оружие», «Патриот» и другие.

У Мела Гибсона, кстати, девять детей. Семерых ему родила его первая супруга Робин Мур, одного – Григорьева, а в 2017 году Гибсон стал отцом малыша, которого родила молодая возлюбленная актера – Розалинд Росс.