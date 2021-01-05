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Китай запустит большую орбитальную станцию

 

В КНР решили, когда отправят на орбиту основной модуль своей космической станции. Это произойдет в марте, рассказал конструктор программы пилотируемых космических полетов Чжоу Цзяньпин, которого цитирует «Жэньминь жибао».

По заявлению специалиста, космический экипаж уже отобран, все испытания основного модуля окончены.

Подробности подготовки к полету не приводятся.

Аппарат выведет в космос ракета «Чанчжэн-5B Y2».

Между тем на орбите давно работает международная космическая станция (МКС). Живут на ней российские космонавты и иностранные астронавты.

Ранее Китай стал третьей в мире страной, после США и СССР, которой удалось привезти с Луны образцы грунта.

5 января, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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