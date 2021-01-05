Грибы из Чернобыля научились питать радиацией

В 2007 учёные нашли в Чернобыльской зоне грибы, питающиеся радиацией.

Грибы поглощали радиацию и перерабатывали её в энергию, примерно так же, как растения перерабатывают в энергию солнечный свет. Они настолько любили радиацию, что даже росли в ту сторону, где она была выше. Из-за высокого содержания меланина грибы назвали “чёрными” .

Вскоре учёным пришла в голову идея, что грибы можно использовать для защиты астронавтов от космической радиации. Для того, чтобы это проверить, их отправили на Международную космическую станцию.

В июле 2020 американские учёные опубликовали результаты своего исследования, в ходе которого они обнаружили, что 2-миллиметровый слой грибов способен поглощать 2% космической радиации. По их расчётам слой этих грибов в 21 см может полностью защитить от радиации человеческое поселение на Марсе.

Причём даже тонкий их слой при наличии космической радиации способен расти и заживлять участки, повреждённые вспышками солнечной активности.

https://ibigdan.livejournal.com/26097744.html